Gottesdienst in Frankreich : Gas strömt während Weihnachtsmesse aus – 21 Menschen im Krankenhaus

Während eines Gottesdienstes in der Gemeinde Carlepont bekamen zahlreiche Gläubige plötzlich Kopfschmerzen.

von afp

26. Dezember 2019, 08:20 Uhr

Carlepont | In Nordfrankreich ist eine Messe an Heiligabend wegen ausströmenden Kohlenmonoxidgases abgebrochen worden. 19 Gläubige, die in der Kirche der Gemeinde Carlepont Gottesdienst feierten, mussten nach Angaben der Rettungskräfte vom Mittwoch mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Gläubige mit besonders gravierenden Beschwerden wurden in medizinische Spezialeinrichtungen überstellt.

Kirche evakuiert

Während der Messe hatten sich mehrere Gottesdienstbesucher über Kopfschmerzen beklagt. Die Kirche wurde daraufhin evakuiert. Insgesamt 72 Menschen wurden in einem nahegelegenen Gemeindezentrum medizinisch behandelt. Woher das Gas kam, blieb zunächst offen. Ermittler untersuchten insbesondere einen Gasheizofen. Der Bürgermeister von Carlepont ordnete die vorläufige Schließung der Kirche an.

Vergiftung kann tödlich enden

Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas, das bei der Verbrennung unter anderem von Kohle, Holz, Öl oder Naturgas entsteht. Hohe Konzentrationen können zu Orientierungslosigkeit, Bewusstlosigkeit und sogar zum Tod führen.