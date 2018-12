Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen : "Gelbwesten"-Proteste in Paris: 481 Personen festgenommen

Erstmals seit den Demonstrationen der "Gelbwesten" werden von der Polizei gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt.

von dpa

08. Dezember 2018, 11:56 Uhr

Paris | Bei Protesten der "Gelbwesten" sind am Samstagvormittag in Paris 481 Menschen festgenommen worden. Von ihnen seien 211 in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte Premierminister Édouard Philippe bei einem ersten Bericht zur Lage nach einem Treffen mit dem Innenminister Christophe Castaner und Sicherheitskräften. Es sei ein „außergewöhnliches" Sicherheitskonzept in Kraft. Ziel sei es, friedliche Demonstranten von Randalierern zu trennen.



8000 Polizisten

In der Hauptstadt waren am Samstag nach früheren Angaben des Premiers 8000 Polizisten und andere Ordnungskräfte im Einsatz. Erstmals im Zuge der "Gelbwesten"-Proteste wurden auch gepanzerte Fahrzeuge in Paris in Stellung gebracht. In der Umgebung der Champs-Élysées setzte die Polizei am Vormittag vereinzelt Tränengas ein. Systematisch wurden die Taschen und Rucksäcke der Demonstranten nach möglichen gefährlichen Gegenständen durchsucht.

Forderungen nach Steuersenkung

Am vergangenen Wochenende war es bei Protesten der "Gelben Westen" in Paris zu Krawallen und mehreren Hundert Festnahmen gekommen. Die Protestbewegung fordert unter anderem Steuersenkungen. Ihre Wut richtet sich aber auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik. In ganz Frankreich, aber auch im Nachbarland Belgien sind am Wochenende Protestaktionen geplant.