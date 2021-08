Ermittlungen in Gelsenkirchen : Todes-Drama in Kita: Zweijähriger nach Mittagsschlaf leblos aufgefunden

Ein Zweijähriger ist einer Kita in Gelsenkirchen nach seinem Mittagsschlaf leblos aufgefunden worden – die Ermittlungen laufen.

Gelsenkirchen | Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer städtischen Mini-Kita in Gelsenkirchen ermittelt die Polizei "in alle Richtungen". "Wir stehen da noch ganz am Anfang", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Erzieher hatten den Jungen am Montag nach einem Mittagsschlaf in der Einrichtung in Nordrhein-Westfalen leblos aufgefunden. Er war reanimier...

