Klage von Copyshop-Mitarbeiter : Gericht: Atemwegsbeschwerden durch Tonerstaub keine Berufskrankheit

Weil er jahrelang täglich tausende Seiten kopierte, hätten sich seine Beschwerden verschlimmert, meint ein 63-Jähriger.

von afp

06. März 2019, 12:14 Uhr

Darmstadt | Atemwegsbeschwerden durch Tonerstaub sind keine Berufskrankheit, weil der Staub nicht generell krank macht. Im Einzelfall können allergische Stoffe jedoch Erkrankungen der Atemwege verursachen, wie das hessische Landessozialgericht in Darmstadt in einer am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung erklärte.

Damit gab das Gericht der gesetzlichen Unfallversicherung eines 63-jährigen Manns Recht. Der Mann hatte gegen seine Unfallversicherung geklagt, weil er seine zunehmenden Atemwegsbeschwerden als Berufskrankheit anerkennen lassen wollte.

Der 63-Jährige hatte knapp vier Jahre lang in einem Kopierladen gearbeitet. Er habe täglich in einem 30 Quadratmeter großen Raum zwischen 5000 und 10.000 Blatt kopiert und gedruckt. Die gesetzliche Unfallversicherung des Manns lehnte die Anerkennung als Berufskrankheit ab, weil ein Kausalzusammenhang zwischen dem Beruf und der Erkrankung nicht belegt werden könne.

Schon vor dem Kopier-Job krank gewesen

Dieses Urteil bestätigte das Landessozialgericht. Der 63-Jährige habe schon vor seiner Tätigkeit im Druckerraum an Heuschnupfen und Asthma gelitten. Tonerstaub enthalte allergische Stoffe, jedoch sei nicht nachgewiesen, dass in welchem Maß der Mann diesen Stoffen ausgesetzt gewesen sei. Das lasse sich auch nicht mehr ermitteln, weil sein früherer Arbeitsplatz mittlerweile umgestaltet worden sei.

Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen verursachten Emissionen aus Tonern und Laserdruckern generell keine Gesundheitsschäden, erklärte das Gericht. Im Einzelfall könne dies schädlich sein, allerdings setze das einen arbeitsplatzbezogenen Inhalationstest voraus, bei dem eine allergische Reaktion nachgewiesen wird. Dazu sei der Mann jedoch nicht bereit gewesen.

