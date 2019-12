Gerüche : Warum Weihnachten gut duftet

Zimt, Anis, Kardamon, Piment, Muskat und Nelken gehören zu Weihnachten wie die Kugeln am Baum. Die meisten Gewürze haben eine lange Reise hinter sich, bevor sie uns in Festtagsstimmung versetzen. Sie kamen erst im Mittelalter mit den Kreuzzügen aus dem Orient nach Europa. Abgesehen von ein paar Kräutern waren die Mahlzeiten in unserer Region bis dahin eher fade und geschmacklos. Erst die Kriege öffneten den Zugang zu den Handelswegen, die von China über Indien, Persien und Ägypten bis in den östlichen Mittelmeerraum reichten. Doch die Gewürzrouten waren gefährlich, beschwerlich und lang. Deshalb waren im Mittelalter Kardamon und Co. kostbar und teuer und fanden nur zu festlichen Anlässen wie Weihnachten Verwendung. Gewürznelke Die getrockneten Knospen des Gewürznelkenbaumes schmecken leicht scharf, haben durch einen hohen Anteil an ätherischen Ölen ein intensives Aroma. Nelken würzen Lebkuchen, Grog oder Apfelrotkohl. Sie können aber auch Zahnschmerzen lindern. Ihre ätherischen Öle verhindern die Ausbreitung von Bakterien, Pilzen oder Viren und räumen im Magen-Darmtrakt auf. Das Gewürz brachten übrigens die Römer nach Europa. Im alten China wurde die Gewürzpflanze wegen ihres Aromas zur Verbesserung der Raumluft benutzt. Wer hier eine Audienz beim Kaiser hatte, musste vorher auf eine Nelke kauen, damit die Königliche Hoheit nicht durch etwaigen Mundgeruch belästigt wurde. Piment Das Wunderwerk an Aromen ist nicht nur in der Küche vielfältig einsetzbar. Es wird für Weihnachtsgebäck genauso wie für Wildgerichte oder marinierte Fleischgerichte verwendet. Desserts, insbesondere in Verbindung mit Obst, verleiht Piment eine unverwechselbare Note. Die Körner sind getrocknete Beeren des Nelkenpfefferbaumes. Ihr Geschmack erinnert an Nelken und Zimt und ist etwas scharf. Sie regen die Verdauung an, helfen bei Blähungen und Appetitlosigkeit. Ihr Öl soll durchblutungsfördernd wirken und verspannte Muskeln lockern, findet Verwendung in Herrenparfüms oder Seifen. Die antibakteriellen Substanzen sollen auch bei Karies helfen. Kolumbus hielt Piment für Pfeffer und nannte ihn „Pimenta“. Kardamon Kardamom ist eines der teuersten Gewürze der Welt. Es gehört zur Familie der Ingwergewächse und ist in der asiatischen Küche sehr beliebt. Es eignet sich nicht nur zum Würzen eines indischen Currys, auch Kaffee und Tee gibt es ein feines Aroma. Hierzulande werden vor allem Lebkuchen, Spekulatius oder Glühwein mit Kardamom verfeinert. Die Samen enthalten ätherische Öle, die eine wohltuende Wirkung auf den Magen-Darm-Bereich haben sollen. Kardamom wird eine krampflösende Wirkung nachgesagt, er soll sich beruhigend auf den Magen auswirken, aber auch bei Mundgeruch Abhilfe schaffen können. In Arabien wird Kardamom eine stimmungsaufhellende und aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Zimt Das Gewürz, mit dem wir unsere Lebkuchen würzen, ist nichts anderes als Baumrinde. Zimt wird aus der getrockneten Rinde des Zimtbaumes hergestellt. Das Gewürz gibt vor allem Zimtsternen, Spekulatius und Punsch sein unverwechselbares Aroma. Zimt wird unter anderem wegen seiner Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt geschätzt. Darüber hinaus soll er den Blutdruck und Cholesterinspiegel senken und auch das Herz schützen können. Er gilt jedoch nicht uneingeschränkt als gesund. Vor allem Schwangere, Kinder und Menschen mit bestimmten Allergien sollten Vorsicht walten lassen. Sein Inhaltsstoff Cumarin steht zudem im Verdacht krebserregend zu sein. Zimt haftet etwas Wärmendes an und ein Hauch von Exotik. Muskat Die Samen des Muskatnussbaums werden als Gewürze verwendet. Es verleiht Lebkuchen den letzten Schliff, würzt Grog und Glühwein, wie auch Kartoffelgerichte und Suppen. Muskatnuss hilft bei Blähungen und Durchfall, Magen-, Leber- und Gallenschwäche ebenso wie bei Gicht, Rheuma und Muskelbeschwerden, Ekzemen und Herpes. Es soll sogar dem Gedächtnis auf die Sprünge helfen, Herzschwäche und Schlaflosigkeit entgegenwirken. Araber und Inder schwören seit jeher auf die stimulierende Wirkung des Gewürzes. Ein daraus zubereiteter Trunk soll stimmungsaufhellend wirken – Sinne und Empfindungsvermögen schärfen. Achtung: Größere Mengen (ab ca. 4g) können zu rauschhaften Zuständen, Übelkeit und Herzrasen führen. Anis Die Anispflanze gehört in die Familie der Doldenblütler. Ihre getrockneten Samen werden auch süßer Kümmel genannt. Anis darf in Anisplätzchen, Pfeffernüssen und Schnäpsen nicht fehlen. Die kleinen Samen verströmen einen intensiven süßlichen Duft. Das typisch lakritzige Aroma liefert das ätherische Öl Anethol. Es wirkt pilztötend antibakteriell, schmerzstillend und beruhigend. Durch seine schleimlösende Wirkung in den Bronchien empfiehlt es sich als Hustenmittel. Außerdem wird Anis eine krampflösende, magenstärkende und leicht harntreibende Wirkung nachgesagt. Anis ist auch als Stilltee geeignet. Dem Volksmund nach, wird Anis eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt und soll am Andreastag (30. November) besonders zauberkräftig sein.