Kriminalität : Geständnis im Prozess um versuchten Mord an Pflegerin

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind Pfleger häufig Gewalt ausgesetzt. Eine Krankenschwester hätte eine blutige Attacke fast mit dem Leben bezahlt.

München | Nach der schweren Attacke auf eine Krankenschwester im oberbayerischen Peiting hat der Beschuldigte die Tat am Montag vor dem Landgericht München II gestanden. Er bestritt aber eine Tötungsabsicht. Er habe die Frau lediglich schwer verletzen wollen, damit er danach ins Gefängnis kommt und so die psychiatrische Einrichtung, in der er sich befand, ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.