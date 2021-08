Feuerkatastrophe : Gnadenlos: Brände in Südeuropa und der Türkei dauern an

Die Szenen in Griechenland und der Türkei sind dramatisch. Die ganze Nacht über schlagen Flammen, Funken und Rauch in die Höhe, verbrennen Hektar um Hektar Waldfläche. Die Menschen sind fassungs- und hoffnungslos.

Athen/Istanbul | Die Waldbrände in Griechenland und der Türkei dauern unvermindert an. Auch in der Nacht bahnten sich Feuerwalzen den Weg durch vertrocknete Wälder, Busch- und Grasland. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis schwor die Bürger auf weitere harte Tage ein - so brennt es unter anderem nahe der Hauptstadt Athen. Auch im westtürkischen Mil...

