US-Schauspielerin : „Golden Girl“ Betty White stirbt kurz vor 100. Geburtstag

Am 17. Januar wäre sie 100 geworden. Nun ist die letzte der vier „Golden Girls“-Schauspielerinnen - Betty White - gestorben.

Los Angeles | Die mit der Sitcom „Golden Girls“ weltbekannt gewordene Schauspielerin Betty White ist tot. Sie starb im Alter von 99 Jahren in der Nacht zum Freitag, wie die US-Magazine „People“ und „Deadline“ unter Berufung auf Manager Jeff Witjas berichteten. In der Serie über vier ältere Damen in einer Wohngemeinschaft spielte White einst die naive Witwe Rose ...

