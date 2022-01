Zeitgleiche Erkrankungen : Infiziert mit Influenza und Corona: So gefährlich ist „Flurona“ wirklich

Als ob die Corona-Pandemie nicht schon schlimm genug wäre, rollt auch die Grippewelle an. Das müssen Sie tun, wenn Sie mit beiden Viren infiziert sind.

Berlin | Eine der vielen Störgeräusche der Corona-Pandemie ist, dass man aufgrund der verschärften Schutzmaßnahmen und Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren kaum mit anderen Viren in Kontakt gekommen ist. So blieb die Grippewelle quasi unbemerkt, sie war schlichtweg kaum existent. Nun, da wir uns immer unbeschwerter im Freien aufhalten, kann die Influenza w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.