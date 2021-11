Corona-Variante Omikron : Großbritannien verschärft Einreiseregeln: Was Reisende wissen müssen

Die Omikron-Variante versetzt die Welt in Alarmstimmung. Großbritannien will sich vor weiteren Fällen schützen und verschärft die Einreiseregeln deutlich. Das gilt für Ankömmlinge.

London | Großbritannien will zum Schutz vor einer Ausbreitung der neuen Corona-Variante Omikron die Einreisebedingungen verschärfen. Das müssen Reisende bei der Ankunft beachten: Alle Einreisenden müssen zwei Tage nach ihrer Ankunft in Großbritannien einen PCR-Test machen Bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses müssen sie in Quarantäne gehen ...

