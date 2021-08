Kriminalität : Großbritannien will Regeln für Import von Welpen verschärfen

Nach einer erheblichen Zunahme an Tierwohlverletzungen bei importierten Welpen will die britische Regierung die Regeln verschärfen.

London | So soll das Mindestalter für importierte Welpen von 15 Wochen auf 6 Monate erhöht werden, wie das Umweltministerium am Samstag ankündigte. Außerdem soll die Einfuhr von Hunden mit kupierten Schwänzen oder Ohren sowie hochträchtigen Tieren verboten werden. Die Praxis des Kupierens ist in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, schon länger unters...

