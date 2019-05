Zwei Vermisste : Große Suchaktion: Kleinflugzeug über der Nordsee abgestürzt

Am Sonntagabend machte sich ein Flugzeug auf den Rückflug von Wangerooge nach Hannover. Doch dort kam es nicht an.

von dpa und afp

20. Mai 2019

Wangerooge/Hannover | Auf dem Weg von Wangerooge nach Hannover ist nach dpa-Informationen ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie viele Menschen sich am Sonntag an Bord der Maschine befanden, war am Montag noch unklar.

Vermisst wird nach Angaben der Wilhelmshavener Polizei ein 44-Jähriger, der das einmotorige Leichtflugzeug in Hannover gemietet hatte und damit auf die Nordsee-Insel geflogen war. Der Pilot des gecharterten Leichtflugzeugs und sein Begleiter werden seit Sonntagabend vermisst. Der vermisste Pilot stammte den Angaben zufolge aus dem Raum Hannover.

Spezialisten sammeln Wrackteile

Die "Wilhelmshavener Zeitung" berichtete zunächst, dass ein Flugzeug seit einem Gewitter am Sonntagabend vermisst wird. Bei einer Suchaktion am Jadebusen seien Wrackteile gefunden worden. Die Wrackteile werden laut Polizei am Außenhafen Hooksiel gesammelt, so dass sie bei der Identifizierung des Flugzeugs helfen können. Am Einsatzort seien auch Spezialisten des Luftfahrtbundesamtes (LBA) und der Bundesstelle für Flugunfälle.



Die Maschine war am Sonntag um 18.20 Uhr auf Wangerooge in Richtung Hannover gestartet. Um 18.26 Uhr gab es nach Polizeiangaben den letzten Kontakt zu dem Flugzeug.