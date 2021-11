Video: Menschenmassen in Köln : Böhmermann kritisiert Karnevalisten: „An Weihnachten als 'Sexy Intubierte'“

Am 11.11. um 11.11 Uhr sind in Köln zahlreiche Menschen zusammengekommen, um den Start der Karnevalsession zu feiern. Der Satiriker Jan Böhmermann äußert sich angesichts der aktuellen Corona-Lage kritisch.

Köln | An einem der Hotspots des Karnevalsauftakts in der Kölner Innenstadt ist es am Donnerstag zu großem Gedränge gekommen. In der abgesperrten Zone in der Zülpicher Straße standen die Menschen dicht an dicht. Ein Video des "Kölner Stadt-Anzeigers" von der Menschenmenge beim Countdown um 11.11 Uhr wurde in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt. Sehen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.