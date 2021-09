Kriminalität : Großrazzia nach Rockermord in NRW - eine Festnahme

Hunderte Polizisten durchsuchen ein Vereinsheim der Rockergruppe Hells Angels und zahlreiche Wohnungen. Es geht um einen brutalen Mord aus dem Jahr 2014 mit einer zerstückelten Leiche. Ein Mann wird festgenommen.

Duisburg | Sieben Jahre nach dem Mord an einem Hells-Angels-Rocker in Duisburg hat die Polizei mit einer Großrazzia in Nordrhein-Westfalen nach Beweismitteln gesucht. Bei dem Zugriff mit Hunderten Beamten und einem gepanzerten Fahrzeug wurden mindestens 20 Gebäude durchsucht, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaften Duisburg und Mönchengladbach mit. Gr...

