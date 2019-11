Verrückter Prozess : Krach beim Fastfood-Riesen: Burger King verklagt Burger King

Die Fastfood-Kette Burger King bietet ausgewählte Burger und sonstige Speisen regelmäßig billiger an. Via Smartphone oder per Download aus dem Internet können Kunden sich so günstigere Burger sichern.

Die Werbekampagnen dafür werden durch Gebühren bezahlt, die die Muttergesellschaft von den Betreibern der Restaurants verlangt.