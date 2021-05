Beiträge in Sozialen Medien „weit hergeholt“ : Gynäkologe: Unfruchtbarkeit durch Corona-Impfung „Fake News“

Berichte in Sozialen Medien über eine angebliche Unfruchtbarkeit durch eine Corona-Impfung sind "Fake News“, stellt der Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums Eierstockkrebs an der Berliner Charité, Jalid Sehouli, klar.

Essen/Hamburg | Berichte in Sozialen Medien über eine angebliche Unfruchtbarkeit durch eine Corona-Impfung sind „weit hergeholt“. „Fake News“, stellt der Gynäkologe und Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums Eierstockkrebs an der Berliner Charité, Jalid Sehouli, bei „19 – die Chefvisite“ klar. „Diese Debatte hat auf keinen Fall eine Legitimation“, so Sehouli. Für ...

