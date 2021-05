Von Eifersucht bis Ehrenmord : Häufung von Frauenmorden und Übergriffen schockiert Schweden

Schweden ist das emanzipierteste Land der Welt, ein Land, in dem Frauen besonders respektiert und gleichgestellt sind. Gleichzeitig schockieren fünf Frauenmorde in nur drei Wochen das Land.

Stockholm | Senkrecht von oben mit beiden Händen auf die Brust. Auf und ab, auf und ab. Marylin Petterson versuchte noch, die junge Frau am Boden mit einer Herzdruckmassage zu retten. Mehrere Schüsse hatte ein Mann aus nächster Nähe auf sie abgefeuert. Auch in den Kopf. Am Tatort im südschwedischen Malmö sah es aus wie nach einer Hinrichtung. "Alles war voll mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.