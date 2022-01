Griechische Inseln : Hakenkreuz-Tüten mit Drogen angespült – Das könnte dahinterstecken

An den Stränden der griechischen Inseln Rhodos und Kastellorizo wurden 260.000 Amphetamin-Pillen angespült – verpackt in Tüten, auf den ein Hakenkreuz prangt.

Athen/Piräus | Die griechische Küstenwache hat an Stränden der Inseln Rhodos und Kastellorizo mehrere Säcke Amphetamin-Pillen mit dem Wirkstoff Captagon sichergestellt. Für Verwirrung sorgte die Verpackung der Drogen. In den großen Säcken wurden die Pillen in Plastiktüten zwischen 350 und 450 Gramm verpackt gefunden. Darauf ist jeweils ein Hakenkreuz in einem Kreis ...

