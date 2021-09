25-Jährige : Frauenleiche in Grünanlage entdeckt – Mordkommission ermittelt

In einer Grünanlage in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist eine Frauenleiche gefunden worden.

Hamm | Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Bei der Toten handele es sich um eine 25-Jährige, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft am Sonntag. Teilweise unbekleidet Demnach hatte ein Passant die teilweise unbekleidete Frauenleiche am Morgen in der Grünanlage nahe des Oberlandesgerichts entdeckt. Sie sollte noch am Sonnta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.