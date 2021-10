Experiment in Tiefgarage : Für mehr Vielfalt: Hier gibt es die ersten LGBTQ-Parkplätze

Ein Unternehmen hat in Hanau sogenannte "Vielfalt"-Parkplätze in einer Tiefgarage eingerichtet. Leicht erkennbar an den Regenbogenfarben. Sie sollen auch Menschen helfen, die einen besonderen Bedarf nach Schutz haben.

Hanau | Sie sind bunt und auffällig, genauso wie die dazu passende Community: die "Vielfalt"-Parkplätze für LGBTQ-Personen in Hanau. In einer Tiefgarage waren drei videoüberwachte und nahe an Ausgängen gelegene KFZ-Stellplätze eingerichtet worden. Die Wand dahinter wurde in Regenbogenfarben gestrichen. "Die Parkplätze sind nicht reserviert, sie sind für alle ...

