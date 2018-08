Auf Mallorca : Handgemenge mit Til Schweiger: Jan Ullrich in Polizeigewahrsam

Der frühere Radprofi Jan Ullrich ist nach einem Streit mit Schauspieler Til Schweiger in Gewahrsam genommen worden.

von dpa

04. August 2018, 19:49 Uhr

Palma de Mallorca | Ärger für den früheren Radprofi Jan Ullrich. Er soll auf Mallorca in Polizeigewahrsam genommen worden sein, nachdem es auf dem Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger zu einem Handgemenge gekommen war. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Samstag) war Ullrich (44) am Freitag über einen Zaun auf das Grundstück seines Nachbarn Til Schweiger (54) geklettert - obwohl dieser das nicht gewollt habe. Ullrichs Anwalt Wolfgang Hoppe aus Eschborn bei Frankfurt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur einen Zwischenfall, konnte aber keine Einzelheiten nennen.









Laut "Bild" kam es zu einem Handgemenge. Die herbeigerufene Polizei habe Ullrich dann in Handschellen abgeführt. Ullrichs Anwalt Hoppe sagte der dpa: "Ich weiß nicht, ob es nur eine verbale Auseinandersetzung war oder ob es Handgreiflichkeiten gab." Er könne nicht sagen, ob Ullrich am Samstag noch in Polizeigewahrsam oder im Krankenhaus war.

Schweiger bestätigt Zwischenfall

Ihm sei es noch nicht gelungen, mit Ullrich persönlich Kontakt aufzunehmen, sagte Hoppe. Er sei aber von dessen Mitarbeitern informiert worden. Für Samstagabend sei ein weiterer Polizeitermin geplant gewesen. Je nach Ausgang fliege er am Sonntag womöglich nach Palma, um sich um seinen Mandanten zu kümmern, so Hoppe.

Die "Bild" zitierte Schweiger mit den Worten: "Ich kann bestätigen, dass es zu einem Zwischenfall mit meinem Nachbarn Jan gekommen ist. So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt." Eine PR-Agentin des Schauspielers bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend den Vorfall.