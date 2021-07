Suche nach Überlebenden : Hauseinsturz in Florida: 18 Tote geborgen – darunter zwei Kinder

Auf der Suche nach Überlebenden nach dem Hochhauseinsturz in Florida haben die Einsatzkräfte weitere Tote gefunden. Unter den Opfer sind auch zwei Kinder. Präsident Biden wird den Unglücksort besuchen.

Miami | Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist die Zahl der geborgenen Todesopfer erneut gestiegen. In den Trümmern seien zwei weitere Opfer gefunden worden, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Mittwochabend (Ortszeit) an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami.

