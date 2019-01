Vor Gelbwesten-Protesten : Heftige Explosion im Zentrum von Paris

Im Zentrum von Paris hat es eine heftige Explosion gegeben.

von dpa

12. Januar 2019, 09:45 Uhr

Paris | In einer Bäckerei im Zentrum von Paris ist es am Samstagmorgen zu einer Explosion gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe ein Feuer, die Explosion in der Rue de Trévise sei stark gewesen.

Mehrere Menschen wurden verletzt, Hintergrund könnte laut französischer Nachrichtenagentur ein Gasleck gewesen sein. Die Explosion ereignete sich rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper.

Fernsehbilder zeigten einen massiven Feuerwehreinsatz, Rauch drang aus dem Gebäude. Mehrere Glasscheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion zerstört worden, berichteten Medien.

AFP/Thomas Samson

Demonstrationen der Gelbwesten



Die Behörden in Paris sind wegen angekündigter Demonstrationen der "Gelbwesten" in Alarmbereitschaft. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind in der Hauptstadt im Einsatz, um die Proteste abzusichern. Bei den Demonstrationen war es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Gewalt und Ausschreitungen gekommen. Besonders Paris war betroffen.

AFP/Ludovic Marin