Komplizierte Rettung : Heißluftballon hängt in Stromleitung fest – sechs Menschen gerettet

In Bottrop fand ein Ausflug im Heißluftballon ein jähes Ende: Der Ballon stürzte in eine Hochspannungsleitung.

von dpa

30. September 2018, 21:37 Uhr

Bottrop | In Bottrop ist ein Heißluftballon in eine Stromleitung gestürzt. In dem Korb des Ballons, der an der Spitze eines Strommasts baumelte, befanden sich sechs Menschen. Nach ersten Erkenntnissen blieben alle unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Am Abend – schon bei Einbruch der Dunkelheit – kletterten Höhenretter der Feuerwehr zu dem Korb, der sich in etwa 65 Metern Höhe in den Leitungen verfangen hatte.

Caroline Seidel/dpa

Die Retter sicherten nun zuerst den Korb, damit er nicht weiter abstürzen könne, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dann wurden die Insassen nach und nach abgeseilt. Um 23:25 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass alle Insassen sicher den Boden erreicht haben.

Die betroffene Essener Straße war für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt, auch die Abfahrt Bottrop-Süd der A42 war nicht befahrbar. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kam es durch den Unfall auch zu erheblichen Problemen beim Schienenersatzverkehr der S9 zwischen Essen und Bottrop. Erst im Juni war es im Münsterland zu einem Unfall mit einem Heißluftballon gekommen. Bei dem Absturz auf einem Feld wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.