Emotionale Videos : „Helft uns!“: Diese Dinge fordern obdachlose Menschen von Politikern

Welche Fragen würden obdachlose Menschen Politikern stellen? Fünf Wohnungslose aus Hamburg hatten jetzt die Gelegenheit dazu. Und bekamen Antworten.

Hamburg | "Warum muss erst eine weltweite Pandemie auf den Markt kommen, bevor man Obdachlosen mal gewährt, im Winter und auch mal im Frühling zur Ruhe zu kommen, egal, ob in den Unterkünften, in Hotel-Objekten, wo auch immer?" Lesen Sie auch: Kein Schweriner muss im Freien schlafen Ist es ok, Bettlern kein Geld zu geben? Diese Frage stellt Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.