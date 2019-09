Unglück in Hessen : Gondel aus 50 Metern abgestürzt – drei Tote

Am Dienstag ist in Hessen eine Gondel aus 50 Metern abgestürzt. Dabei kamen drei Menschen ums Leben.

von dpa

03. September 2019, 10:16 Uhr

Eschwege | An einem Sendeturm in Nordhessen ist nach Angaben der Polizei eine Wartungsgondel aus rund 50 Metern abgestürzt. Dabei sind drei Menschen ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Dienstag in Eschwege mit.

Der Sendemast am Hohen Meißner gehört dem Hessischen Rundfunk, die Arbeiten wurden von einer Fremdfirma durchgeführt. Am Freitag hatte die Firma damit begonnen eine neue Antenne aufzubauen.





Laut der "Hessenschau" hat das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel die Ermittlungen aufgenommen. Auch ein Sicherheitsingenieur des Hessischen Rundfunks machte sich demnach auf den Weg zur Unglücksstelle.