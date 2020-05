Festnahme in Bayern : Flucht auf der A7: Mann soll Ehefrau erschlagen haben

Ein Mann soll mit seinen drei Kindern geflohen sein, nachdem er mutmaßlich seine Ehefrau erschlagen hat.

von dpa

03. Mai 2020, 14:57 Uhr

Alsfeld | Ein Mann soll in Osthessen seine Ehefrau erschlagen haben. Der 35-jährige syrische Staatsangehörige sei in der Nacht zu Sonntag festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei in Fulda mit. Dem Tötungsdelikt an der 36-jährigen Syrerin vorausgegangen sei ein Familienstreit in der gemeinsamen Wohnung der Familie in Alsfeld.

Flucht mit eigenen drei Kindern im Auto

Der Mann sei mit den drei gemeinsamen Kindern im Auto geflohen, aber nach einer sofortigen Fahndung an der A7 in Bayern festgenommen worden. Widerstand habe er nicht geleistet, die Kinder seien wohlbehalten gewesen.

Die genauen Hintergründe der Tat seien unklar, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 35-Jährige solle am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe er dem Opfer mit einem Schlagwerkzeug tödliche Verletzungen zugefügt.