Brandenburg : Hintergründe nach Fund von fünf Toten weiter unklar

In einem Haus findet die Polizei in Königs Wusterhausen in Brandenburg fünf Tote. Sie geht von einem Verbrechen aus. Die Ermittlungen laufen in alle Richtungen.

Königs Wusterhausen | Im Fall der fünf Toten in Brandenburg gehen die Fahnder momentan davon aus, dass es keinen außenstehenden Verdächtigen gibt. „Es gibt derzeit keinen Tatverdacht gegen eine dritte Person“, sagte Oberstaatsanwalt Gernot Bantleon am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Es gibt keinen Haftbefehl gegen jemanden.“ In einem Einfamilienhaus in Königs ...

