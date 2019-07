Sommer in Deutschland : Aktuelle Hitzewelle: Temporäre Sahara-Heißluft oder schon Klimawandel?

Droht eine Hitzewelle, die Rekorde sprengt? Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Temperaturen bis 40 Grad.

von afp

23. Juli 2019, 05:35 Uhr

Berlin | Deutschland steht die nächste Hitzewelle bevor. Der Wetterdienst erwartet verbreitet Temperaturen von 32 bis 38 Grad, im Westen und Südwesten örtlich sogar mehr. Woran liegt das? Und gibt es Hinweise darauf, dass dies mit dem Klimawandel zusammenhängt?

Worauf ist die aktuelle Wetterlage zurückzuführen?

Sie entsteht durch das spezielle Zusammenspiel zwischen einem Tiefdruckgebiet über dem Ostatlantik und einem Hochdruckgebiet über dem östlichen Mitteleuropa, das relativ unbeweglich auf seiner Position verharrt. Durch die Luftdruckunterschiede zwischen beiden wird dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge heiße Luft über Nordafrika und der Sahara angesogen und wie auf einer atmosphärischen "Autobahn" weit nach Norden transportiert.

Die Konstellation ist nach Angaben der Meteorologen vergleichbar mit der bei der vorherigen Hitzewelle vor knapp einem Monat, als in Deutschland örtlich ebenfalls Temperaturen von mehr als 38 Grad herrschten und ein neuer Hitzerekord für Juni aufgestellt wurde. Die Experten sprechen von sogenannten Omega-Wetterlagen. Diesmal soll die Hitzewelle noch länger anhalten als die von Ende Juni.

Wie ungewöhnlich ist das?

Solche Wetterlagen kommen vor, es gab sie immer schon. So war laut DWD etwa der WM-Sommer 2006, als in Deutschland zur Fußballweltmeisterschaft im eigenen Land wochenlang nichts als Sonnenschein herrschte, auf eine solche Omega-Konstellation zurückzuführen. Auch der aktuelle nationale deutsche Temperaturrekord entstand bei einer vergleichbaren Wetterlage durch einströmende heiße Saharaluft. Er wurde am 5. Juli und 7. August 2015 mit 40,3 Grad im fränkischen Kitzingen im nördlichen Bayern gemessen.

Eine spannende Frage ist gleichwohl, ob solche Konstellationen häufiger werden oder ob sie heute länger andauern als früher – also ein Trend zu mehr Extremwetterphasen besteht. Die Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) sehen das so und ziehen darüber hinaus auch Verbindungen zum Klimawandel. Sie verweisen darauf, dass Hitzewellen und andere Wetterextreme in den vergangenen Jahrzehnten im weltweiten Maßstab zunahmen.



Nach PIK-Angaben treten monatliche Hitzerekorde heutzutage weltweit fünfmal häufiger auf, als das bei einem "stabilen Klima" der Fall wäre. Die fünf heißesten europäischen Sommer seit etwa 500 Jahre habe es nach der Jahrtausendwende gegeben. Klimaforscher Mojib Latif äußert sich ähnlich. "Das ist nicht mehr normal", betonte der Experte des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel in der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag. So habe sich die Zahl der Hitzewellen seit 1980 mindestens verdoppelt.

Wie könnte der Klimawandel zu solchen Hitzewellen beitragen?

Zum einen gibt es einen ganz generellen Zusammenhang zwischen der Klimaerwärmung und steigenden Temperaturen. Aber es gibt noch einen anderen Faktor, durch den die Klimaerwärmung zu mehr Großwetterlagen mit Hitzewellen-Risiko führen könnte: Forscher untersuchen auch, ob durch diesen die für das Wetter zentralen großräumigen Luftströmungen wie der Jetstream gestört werden. Dadurch könnte häufiger sogenanntes Blockadewetter herrschen.

Die Wissenschaftler des PIK etwa weisen schon seit langem auf die Bedeutung derartiger "stockender Wellen" im Jetstream bei der Entwicklung solcher Extremwetterlagen hin. Diese hätten unter anderem auch während des Hitze- und Dürresommers 2018 vorgelegen, als in Deutschland eine ungewöhnliche Trockenheit herrschte. Laut DWD führte eine Störung des üblicherweise aus Richtung Westen wehenden Jetstream auch zu der festgefahrenen Hoch- und Tiefdruckgebietskonstellation bei der Juni-Hitzewelle.



Video: Der Juni bricht weltweit alle Hitzerekorde

Woran könnte das liegen?

Die Rede ist in diesem Zusammenhang vom "Arktisfaktor". Gemeint ist, dass sich die Region um den Nordpol im Zuge des globalen Klimawandels seit längerem stärker aufheizt als der Rest der Erde. Das senkt die Temperaturdifferenzen zwischen Arktis und Tropen, die wiederum die großen erdumspannenden Luftströmungen wie den Jetstream antreiben. Diese werden dadurch abgeschwächt.

Dazu kommt, dass auch kontinentale Landmassen aus physikalischen Gründen allgemein schneller aufheizen als Ozeane, was ebenfalls zur Verzerrung etablierter atmosphärischer Zirkulationsmuster beitragen könnte. Das PIK etwa sieht in diesen Veränderungen einen möglicherweise entscheidenden Mechanismus, der bei der Erforschung von Extremwetterphänomenen genauer betrachtet werden sollte.

Mehr zur Sommerhitze