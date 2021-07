Wettervorhersage : Hoch „Dana“ verringert zumindest zeitweise Unwettergefahren

Ein Moment des Durchatmens: es kündigt sich trockeneres Sommerwetter an. Doch schon bald soll die Gewitter- und Unwettergefahr wieder steigen.

Offenbach am Main | Erleichterung bei den von Unwettern geplagten Menschen in Deutschland: Das Hoch „Dana“ über den Britischen Inseln sorgt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für freundlicheres, vor allem trockeneres Sommerwetter. Erst zum kommenden Wochenende steigt die Gewitter- und Unwettergefahr nach Angaben der Meteorologen wohl wieder deutlich an. ...

