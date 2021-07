Hilfen des Bundes : Vor Ort: Kanzlerin Merkel nennt Katastrophengebiet „surreal und gespenstisch“

Kanzlerin Angela Merkel begutachtet am Sonntag die Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und verspricht Hilfen des Bundes.

Schuld | Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Merkel startete den Besuch gegen Mittag in der Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer von der Flutkatastrophe getroffen worden war. Die Kanzlerin wolle sich vor Ort ein Bild von der Lage machen, hieß es im ...

