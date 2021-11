Astroworld-Festival : Houston: Noch zwei Festival-Opfer in kritischem Zustand

Nach dem tödlichen Unglück auf einem Musik-Festival in Houston sind zwei Opfer noch immer in kritischem Zustand. Unter den beiden Schwerverletzten ist ein Neunjähriger. Die Ermittlungen dauern an.

Houston | Fünf Tage nach dem Festival-Unglück im texanischen Houston mit acht Toten und vielen Verletzten befinden sich zwei Opfer im Krankenhaus noch im kritischen Zustand. Dies teilte Polizei-Chef Troy Finner am Mittwoch mit. Unter den Schwerverletzten ist ein neunjähriger Junge, wie US-Medien berichteten. Der Polizei zufolge könnten sich die Ermittlungen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.