Nächtliches Spektakel : Hunderte von Perseiden am Himmel verglüht

Bei klarer Sicht konnte man in der Nacht ein Himmelsspektakel bewundern: Pro Stunde verglühten bis zu 100 Sternschnuppen.

Hamburg/Offenbach | In der Nacht zum Freitag sind über Deutschland hunderte von Sternschnuppen der Perseiden verglüht. Vor allem an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste und über Rügen waren die Bedingungen gut, den leuchtenden Meteorstrom zu beobachten, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag in Offenbach sagte. Dort gab es zum Anfang der...

