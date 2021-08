Unwetter : Hurrikan „Grace“ zieht über Mexikos Festland

Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometer pro Stunde und heftiger Regen: Ein Hurrikan wandert weiter westwärts über Mexiko.

Veracruz | Hurrikan „Grace“ hat nach seinem Durchzug über die mexikanische Halbinsel Yucatán am frühen Samstag (Ortszeit) die Ostküste des Festlands erreicht. Das US-Hurrikanzentrum in Miami gab eine Warnung für das Gebiet von der Stadt Veracruz im gleichnamigen Bundesstaat bis nach Cabo Rojo im Norden des Staates aus, wie es in dem jüngsten Lagebericht hieß....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.