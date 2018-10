ARD-Sendung Schlagerbooom : Zu viel Konfetti: Thomas Anders rutscht beim Duett mit Florian Silbereisen aus

Beim Schlagerboom trafen sich die Stars. Bei einem Duett zwischen Anders und Silbereisen gab es ein Missgeschick.

von Christian Ströhl

21. Oktober 2018, 08:50 Uhr

Dortmund | Ausrutscher vor einem Millionenpublikum: Sänger Thomas Anders (55) ist in der ARD-Sendung "Schlagerboom" am Samstagabend auf der Bühne auf Konfetti ausgerutscht. Beim Duett "Sie sagte doch sie liebt mich" mit Florian Silbereisen (37) in der Dortmunder Westfalenhalle kam Anders rückwärts ins Stolpern und fiel auf den Boden.

"Konfetti auf Plastik ist wie Schmierseife. Du hast wirklich überhaupt keine Chane", sagte Anders später in einem Facebook-Video.



Während des Live-Auftritts fasste sich der Modern-Talking-Sänger immer wieder ans linke Bein. Später sagte er: "Es geht mir fantastisch. Ich habe noch nicht mal einen blauen Fleck." Der 55-Jährige veröffentlichte am Freitag sein neues Album "Ewig mit dir".