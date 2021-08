Gebühren-Vergleich : In dieser norddeutschen Stadt ist das Parken am teuersten

Einen Parkplatz in deutschen Großstädten zu finden, ist sehr schwierig. Wenn man dann einen gefunden hat, könnte es teuer werden. Eine Analyse zeigt, in welchen Städten das Parken besonders teuer ist.

Hamburg | Wer kennt die Situation nicht? Man will mit dem Auto in die Innenstadt einer großen deutschen Stadt fahren und hat es schwer überhaupt erst einmal einen Parkplatz zu finden. Hat man dann einen Platz ergattert, wird einem manchmal schwindelig wie hoch dann die Gebühren für ein- oder zwei Stunden parken sind. Will man einen ganzen Nachmittag oder mehrer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.