Bachelor 2021 : Ist sie in der falschen Staffel? Kim-Denise Lang beim Bachelor 2021

22 Frauen flirten beim "Bachelor 2021" mit Niko Griesert. Was sagt RTL über Kim-Denise Lang? Und wer ist sie wirklich?

von Daniel Benedict

20. Januar 2021, 19:19 Uhr

Berlin | Fake for fame? Wahre Liebe? Wer sind die 22 Frauen, die beim Bachelor 2021 um Niko Griesert werben? Und was wollen sie wirklich? Wir nehmen uns die Kandidatinnen-Porträts von RTL vor und lesen sie zwischen den Zeilen.

KIM-DENISE (23), FACHWIRTIN FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN AUS GÖPPINGEN

„Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!“

Das schreibt RTL:

Kim-Denise hat mit ihren 23 Jahren bereits einiges erreicht. Die Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen steht auf eigenen Beinen und lebt in einer Eigentumswohnung – zusammen mit ihren Hunden Rambo und Pasha. Kim-Denise hofft, bald einen Partner zu finden, der sie mit Wochenendtrips überrascht und ihre Hunde genauso liebt wie sie selbst. Wenn ihr ein Mann gefällt, hat die 23-Jährige auch kein Problem damit, den ersten Schritt zu machen – „Jagen und gejagt werden, heißt es doch so schön“, stellt sie klar.

In ihrer Freizeit ist die Sportskanone gerne unterwegs – mit 19 Jahren kaufte sie sich ein Wohnmobil und machte mit ihren Hunden Urlaubstouren. Auch in Zukunft hätte sie Lust auf Reisen – am allerliebsten mit dem richtigen Partner an ihrer Seite. Der dürfte sich generell auf viel Action freuen: „Ein Fallschirmsprung wäre mal eine coole Herausforderung“, sagt die Baden-Württembergerin.

Was heißt das wirklich?

Was für ein Männerbild hat eine Frau, die schon ihre Schmusehunde Rambo und Pascha nennt? Kim-Denise hat sich eindeutig ein Jahr zu spät beworben. Der Kickbox-Weltmeister mit Knasterfahrung war in der letzten Staffel dran. Hoffentlich nutzt RTL die Deutschland-Staffel für ein Dreamdate mit Jagdausflug. Es wäre schön zu sehen, ob Kim-Denise wirklich glaubt, dass die Rehböcke zurückschießen. Jagen und gejagt werden!

