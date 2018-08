Am Freitagabend : Jan Ullrich: Zwangseinweisung in Psychiatrie

Ein Zwischenfall nach seiner Entlassung aus dem Polizeipräsidium führte zu dieser Maßnahme, erklärte eine Sprecherin.

von dpa

11. August 2018, 08:13 Uhr

Frankfurt | Ex-Radprofi Jan Ullrich ist am Freitagabend in eine Psychiatrie gebracht worden. Das sagte eine Polizeisprecherin in Frankfurt. Zuvor hatte "Bild" darüber berichtet.

Die Sprecherin sagte, es handle sich um eine Zwangseinweisung. Im Rahmen der Entlassung Ullrichs aus dem Polizeipräsidium sei es zu einem nicht näher beschriebenen Zwischenfall gekommen, so dass den Beamten aufgrund des körperlichen Zustandes nichts Anderes übrig geblieben sei als dieser Schritt. Ullrich sei mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht worden. Um welche Klinik es sich handelt, sagte die Sprecherin nicht.

Der 44 Jahre alte Ullrich soll in einem Frankfurter Luxus-Hotel eine Escort-Dame nach einem Streit angegriffen und verletzt haben. Er war deshalb festgenommen worden. Trotz Anfrage gab es dazu von der Anwaltskanzlei Ullrichs bis zum Abend keine Stellungnahme.