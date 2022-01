In Tokio : Japans ältester Zoo zeigt erstmals seltene Panda-Zwillinge

Im Zoo von Tokio durften die Besucher einen seltenen Blick auf die im Juni geborenen Panda-Zwillinge werfen.

Tokio | Langersehnter Auftritt in Tokio: Zwei drollige Panda-Zwillinge sind dort im Zoo erstmals der Öffentlichkeit präsentiert worden. Unter den entzückten Blicken der Besucher krabbelten der kleine Xiao Xiao und sein Schwesterchen Lei Lei am Mittwoch auf einem Kletterbaum herum und knabberten genüsslich an Blättern. Die beiden hatten im Juni im berühmten Ue...

