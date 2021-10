Kriminalität : Jugendliche festgenommen - Mann vor Tram gestoßen?

Drei junge Männer in Den Haag sollen Zeugenaussagen zufolge einen Obdachlosen vor eine Straßenbahm gestoßen haben. Der 39-Jährige kam dabei ums Leben.

Den Haag | Drei Jugendliche sollen in den Niederlanden einen Obdachlosen vor eine Straßenbahn gestoßen und so seinen Tod verschuldet haben. Zwei 15-Jährige und ein 18 Jahre alter Mann seien festgenommen worden, wie die Polizei in Den Haag am Dienstag mitteilte. Zeugen hatten ausgesagt, dass sie den Mann in Den Haag vor eine Straßenbahn gestoßen hätten. Der 39...

