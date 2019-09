Rührende Geste : Junge fürchtet ersten Vorschultag: Busfahrerin reagiert großartig

Als der Bus um die Ecke biegt, vergeht dem kleinen Axel aus Amerika plötzlich die gute Laune.

von Ankea Janßen

16. September 2019, 17:53 Uhr

Milwaukee | Eigentlich wollte Amy Johnson ein Bild ihres Sohnes Axel machen, auf dem er freudestrahlend und stolz in die Kamera blickt. Doch es kam alles ein bisschen anders als geplant. An seinem ersten Tag an der Vorschule im US-Bundesstaat Wisconsin brachte die Mutter ihren Sohn zum Bus, um ihn dort zu verabschieden.

"Er war super aufgeregt, aber als der Bus um die Ecke kam, wurde er still", erzählt seine Mutter CNN. "Die Bustür ging auf, ich sah ihn an und er fing an zu weinen." Plötzlich hielt der Vierjährige nicht mehr viel von der Idee, sich allein auf den Weg zur Vorschule zu machen. Amy Johnson nahm ihn auf den Arm und versuchte ihn auf einen Sitzplatz zu setzen, doch ihr Sohn wollte sie gar nicht mehr loslassen.



Busfahrerin tröstet weinenden Axel

Auch die beruhigenden Worte seiner Mutter, dass er ganz bestimmt viel Spaß haben werde, hatten keine Wirkung, sodass Isabel Lane intuitiv das Richtige machte: "Ich streckte meine Hand hinter den Sitz, sodass er sich an etwas anderem festhalten konnte – und er griff meine Hand."

Von dieser Situation machte Amy Johnson schließlich ein Foto. Es zeigt ihren kleinen, weinenden Sohn, der sich an der Hand der einfühlsamen Busfahrerin klammert. Auf Facebook hat das Bild schon über 2000 "Gefällt mir"-Angaben und wurde vielfach geteilt und kommentiert. Und laut Amy Johnson freut sich Axel mittlerweile jeden Tag auf die Vorschule – auch ohne Händchenhalten.