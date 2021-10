Künstliche Intelligenz : Vorbild für Deutschland? Aldi testet kassenloses Bezahlen in Utrecht

Das Unternehmen Aldi will neue Wege gehen. Hierzu startet der Discounter einen Testlauf im niederländischen Utrecht, wo es ab dem 1. Oktober keine Kassen gibt – Künstliche Intelligenz wirkt hier.

Utrecht | Einige Supermärkte bieten bereits das kontaktlose Bezahlen an. Die Kunden werden aufgefordert, die Ware selbst über den Scanner zu schieben und im Anschluss per Karte oder mit Bargeld zu bezahlen – ganz ohne Kassen. Allerdings gibt es in den meisten Fällen, sollte die Technik mal ausfallen, weiterhin parallel dazu herkömmliche Kassen. Aldi Nord geht n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.