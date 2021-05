Nach Truppenabzug : Kämpfe in Afghanistan: Taliban nehmen Bezirk nahe Kabul ein

Die Nato-Truppen ziehen sich gerade aus Afghanistan zurück, nun haben die Taliban einen Bezirk direkt vor Kabul erobert.

Kabul | Die militant-islamistischen Taliban haben in Afghanistan einen strategisch wichtigen Bezirk unweit der Hauptstadt Kabul erobert. Das Zentrum von Nerch in der zentralen Provinz Wardak sei am späten Dienstagnachmittag (Ortszeit) an die Islamisten gefallen, sagten zwei Provinzräte am Mittwoch. Der Bezirk ist nur 26 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entf...

