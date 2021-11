Corona-Pandemie : Karl Lauterbach: Karneval kann Superspreader-Event werden

Ausgelassen feiern? Der SPD-Gesundheitsexperte mahnt zu größter Vorsicht. Karnevalfeiern am besten draußen, drinnen müsse striktes 2G gelten - mit Kontrollen.

Köln | Karl Lauterbach rät von Karnevalsfeiern in Innenräumen dringend ab. „Der Karneval kann zum Superspreader-Event werden“, sagte der SPD-Politiker und Gesundheitsexperte am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Wir stehen vor einer sehr massiven Welle“, warnte Lauterbach. Für den Karneval gelte deshalb: „Wenn möglich: draußen feiern! Falls es ...

