Samba am Zuckerhut : Karneval in Rio 2019: Die spektakulärsten Bilder der weltberühmten Parada

Bei strömendem Regen hat der weltberühmte Karneval in Brasiliens Metropole Rio de Janeiro begonnen.

von Christian Ströhl

02. März 2019, 09:59 Uhr

Rio de Janeiro | Nach der symbolischen Schlüsselübergabe durch "König Momo" war es soweit: Der Karneval ist auch in Rio de Janeiro gestartet. Auf der 700 Meter langen Piste des Sambódromo in der Innenstadt zeigten die besten Sambaschulen zum Rhythmus von Trommeln ihre prächtigen Kostüme. Die Stadtverwaltung Rio rechnet für den gesamten Karneval mit sieben Millionen Besuchern aus dem In- und Ausland.

Auch in Rio kann es regnen

Doch der erste Abend wäre fast ins Wasser gefallen: Schwere Gewitter zogen über die zweitgrößte Stadt Brasiliens hinweg. Die Regenschauer hatten am Abend kurz vor Beginn der Umzüge Teile der Paradestraße Sambodromo unter Wasser gesetzt – dennoch zog dann die erste Sambaschule mit leichter Verspätung an den allerdings halbleeren Zuschauertribünen vorbei.

Das sind die spektakulärsten Bilder vom Karneval in Rio 2019:

(mit dpa)