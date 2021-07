Eklat auf Instagram : Deshalb wirft Australien umstrittene Kolumnistin aus dem Land

Die Kolumnistin Katie Hopkins ist für ihre skurrilen Auftritte auf Instagram bekannt. Doch nun hat die in Australien lebende Britin offensichtlich den Bogen überspannt.

Sydney | Australien will die umstrittene britische Kolumnistin Katie Hopkins wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln aus dem Land werfen. Die 46-Jährige, die für extrem rechte Ansichten bekannt ist, sollte dort an einer Reality-TV-Show teilnehmen. Sie befand sich in Sydney in Hotel-Quarantäne – fast alle Einreisenden müssen in Australien zunächst zwei Wochen i...

