"Unerhört, ekelhaft und unmoralisch" : Keine dicken Kinder: Heftige Kritik nach Casting-Aufruf für Milka-Werbung

"Sie muss süß und unschuldig sein. Immer noch ein kleines Mädchen", hieß es in dem Casting-Aufruf.

London | Sie sollte schön und engelsgleich sein, die Augen- und Haarfarbe ist egal. Außer natürlich: nicht rothaarig. Und dick sollte sie selbstverständlich ebenfalls nicht sein.

Mit dieser Beschreibung hat die Casting-Agentur "Spotlight" in Großbritannien vor einigen Tagen ein junges Mädchen für eine Werbekampagne gesucht – und damit für einen Aufschrei in den sozialen Medien gesorgt.

Weiterlesen: Männermode-Blog macht Mitarbeiter eines Hamburger Luxuskaufhauses lächerlich

Die britische Schauspielerin Helen Raw hatte den Aufruf zuvor via Twitter veröffentlicht:

Gesucht wurde ein Mädchen, "nicht über 11, nicht größer als 1,32 Meter", das die Hauptrolle in einer neuen Weihnachts-Werbekampagne für Milka-Schokolade spielen sollte. "Sie muss süß und unschuldig sein. Immer noch ein kleines Mädchen", hieß es weiter. Und: "Klein aber anmutig, fragil aber elegant." Die Pubertät dürfe sie noch nicht erreicht haben.



"Keine übergewichtigen Kinder"

Zwar handelt es sich bei der Beschreibung von "Mia", wie das Kind in der Kampagne offenbar genannt werden sollte, um keine komplett ungewöhnliche Formulierung für einen Casting-Aufruf. Doch insbesondere, weil es um ein Kind ging, störten sich viele Twitter-Nutzer am Ton. Einer fragte sich, ob die Formulierungen von Trump oder Epstein stammen würden.

Doch die Agentur verstärkte den Shitstorm anschließend selbst noch weiter. Nachdem die ersten Bewerbungen eingegangen waren, meldete sie sich erneut zu Wort: "Ich wundere mich langsam, ob einige von euch absichtlich dumme Vorschläge machen, die genau das Gegenteil unseres Gesuchs sind", hieß es in einem Update. "Noch einmal: nicht größer als 1,32 Meter." Und: "Keine übergewichtigen Kinder" – es gehe schließlich um eine Kampagne für Schokolade.



"Unerhört, ekelhaft und unmoralisch", schreibt die Twitter-Nutzerin Ruth Swailes:

Ein anderer meint, man müsse die Marke boykottieren:



Shocking... no more Milka here - I donâ™t fit their demographic - but the ones that they sexualise need me to open my wallet to pay for it #parentpower pic.twitter.com/a5vKf2F5PP