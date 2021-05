Christian K. und sein Boystown : Mutmaßlicher Kinderporno-Pate aus dem Norden: „Er war wie ein Ersatz-Papa“

Er schlief mit ihm in einem Bett. Ein junger Mann erzählt, wie er den in Paraguay verhafteten Christian K. erlebt hat.

Tönning/Groven | Irgendwann zwischen 2005 und 2006 hatte Christian K. (58) das kleine weiße Haus hinterm Deich gemietet. Sein Taxi-Unternehmen in Tönning in Schleswig-Holstein hatte er kurz zuvor verkauft. Und dieses Haus, südlich der Eider in der 85-Seelen-Gemeinde Groven, machte er zum Treffpunkt kleiner Jungen. "Er sagte mir, dass sie alle nackt gewesen seien" ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.