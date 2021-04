Kinderpornografie-Anklage : Metzelder kündigt in Prozess an: „Werde alle Auszeichnungen zurückgeben“

Im Prozess um Kinderpornografie gegen Ex-Fußballer Christoph Metzelder werden die ersten Details bekannt.

Düsseldorf | Der Prozess gegen Fußball-Vizeweltmeister Christoph Metzelder hat am Donnerstag in Düsseldorf mit der Verlesung der Anklage begonnen. Der 40-Jährige muss sich verantworten, weil er Kinder- und Jugendpornografie besessen und insgesamt 29 Dateien an drei Frauen weitergeleitet haben soll. In einem Fall war von einem "Kleinkind" in stark sexualisierter Po...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.