Kindergarten : Kita-Kinder spielen „Squid Game“ nach

Alpträume, Ängste und psychische Probleme - das könnten die Folgen sein, wenn Kinder die erfolgreiche Netflix-Serie sehen und nachspielen.

Pinneberg | In einer Kita in Pinneberg bei Hamburg haben Kinder einem Zeitungsbericht zufolge die blutige Netflix-Serie „Squid Game“ nachgespielt. In einem Brief an die Eltern habe der zuständige Ansprechpartner der Kita vor der Serie gewarnt. Sie sei „brutal, gewaltverherrlichend und insbesondere für Kinder verstörend“, zitiert der Schleswig-Holsteinische Zei...

